Son dakika... Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri sınırda yakalandı
Son dakika haberler... Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri sınırda yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü Pkk şüphelileri sınırda yakalandı.
Güvenlik güçleri, Elçili köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan S.H ve F.G'yi yakaladı.
Kimlik sorgusunda şüphelilerin "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan kayıtları olduğu belirlendi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri