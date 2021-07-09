Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü şüphelisi tutuklandı
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Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü şüphelisi tutuklandı

Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü zanlısı tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Marmaris Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 40 yıl hapis cezasıyla yargılanan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü şüphelisi H.G.K. ile bu kişiye yardım eden O.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan H.G.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.B'ye ise ev hapsi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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