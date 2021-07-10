Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan Donanmasına ait P68 borda numaralı "Ypoploiarchos Daniolos" isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru açıldı.

Yunanistan Donanmasına ait P68 borda numaralı "Ypoploiarchos Daniolos" isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru açıldı.

İstanbul Boğazı'ndan akşam saatlerinde geçen Yunanistan Donanmasına ait P68 borda numaralı "Ypoploiarchos Daniolos" isimli savaş gemisi Karadeniz'e doğru açıldı. Savaş gemisinin geçiş esnasında ışıklarını kapatarak geçtiği görüldü. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait botlar da Yunan savaş gemisine eşlik etti.

(Davut Has/İHA)

Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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