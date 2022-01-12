Son dakika... Yunak'ta askere giden gençlerin Türk bayrağı ile harçlık toplama geleneği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Yunak'ta askere giden gençlerin Türk bayrağı ile harçlık toplama geleneği

Son dakika... Yunak'ta askere giden gençlerin Türk bayrağı ile harçlık toplama geleneği
AA / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Yunak ilçesinden vatani görevini yapmak için askere giden gençler, Türk bayrağı açarak harçlık toplama geleneğini, bu sefer Yunak Çarşı esnafı ile Çarşamba pazarında yaptı.

YUNAK, KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinden vatani görevini yapmak için askere giden gençler, Türk bayrağı açarak harçlık toplama geleneğini, bu sefer Yunak Çarşı esnafı ile Çarşamba pazarında yaptı.

Yarım asırlık devam eden geleneğin yaşatıldığı ilçede toplanan bahşişler gençler için askerlik yolunda cep harçlığı oluyor.

Türk Bayrağı açıp ilçe merkezini baştan başa gezen asker adayı gençlere, gerek esnaf gerekse alış veriş yapan ilçe sakinleri harçlık verip sağ salim dönmeleri için dua etti.

Çarşamba Pazar'ı alanında da vatandaşlar bayrakla gezen asker adaylarını alkışlayarak sevgi gösterisinde bulunup, harçlık dağıttı.

Ermenistan'ın Kazakistan'a gönderdiği asker sosyal medyada dalga konusu oldu

Ermenistan'ın Kazakistan'a gönderdiği asker sosyal medyada dalga konusu oldu

 Kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi feci şekilde can verdi

Kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi feci şekilde can verdi

AA / Abdulkadir Uysal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title