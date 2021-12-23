Son dakika! Yumurtalık sahilinde caretta caretta ölüsü bulundu

ADANA (AA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesi sahilinde ölü caretta caretta bulundu.

Yumurtalık Tarım Kredi Kooperatifi tesisleri önündeki sahilde ölü bir caretta caretta gören balıkçılar ve vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından caretta carettayı detaylı incelenmesi için Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yumurtalık Deniz Ürünleri Araştırma İstasyonu'na götürdü.

AA / Yusuf Tunur - Son Dakika Haberleri

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