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Son dakika! Yumurtalık sahilinde caretta caretta ölüsü bulundu

Son dakika! Yumurtalık sahilinde caretta caretta ölüsü bulundu
AA / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Yumurtalık ilçesi sahilinde ölü caretta caretta bulundu.

ADANA (AA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesi sahilinde ölü caretta caretta bulundu.

Yumurtalık Tarım Kredi Kooperatifi tesisleri önündeki sahilde ölü bir caretta caretta gören balıkçılar ve vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından caretta carettayı detaylı incelenmesi için Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yumurtalık Deniz Ürünleri Araştırma İstasyonu'na götürdü.

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AA / Yusuf Tunur - Son Dakika Haberleri

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