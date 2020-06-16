Son dakika... Yüksekova kırsalında patlayıcı ele geçirildi Bir son dakika haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Tuğlu ve Kamışlı köyleri kırsal alanında yapılan operasyonda; 4 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 222 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet seri bağlanmış çoklu el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 metre kablo düzeneği, 1 adet basma düzenekli ateşleme anahtarı ve 1 adet 30'lu pil bloğu ele geçirilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde etkisiz hale getirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA