Son dakika... Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
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Son dakika... Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Ulaş Güven - Haberler | Güncel
Son dakika... Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika gündem haberi: Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda dün başlayan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda dün başlayan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda dün öğlen saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle ekipler yangını söndürmekte zorlanıyor.

Söz konusu bölgede 21 Eylül'de de yangın çıkmış, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 3 gün sonra söndürülmüştü.

Son dakika... Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika... Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Ulaş Güven - Son Dakika Haberleri
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