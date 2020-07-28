Son Dakika | Yüksekova'da yıldırım çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika | Yüksekova'da yıldırım çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düşen yıldırımın isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika | Yüksekova'da yıldırım çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
28.07.2020 18:52 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:21

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düşen yıldırımın isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çatma köyünde meydana geldi. Köyün yakınında ot biçen 39 yaşındaki İsmet Düzce, yıldırım çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Düzce'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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