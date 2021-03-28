Son dakika... Yüksekova'da yangın evi küle döndürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Yüksekova'da yangın evi küle döndürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Yüksekova'da yangın evi küle döndürdü

Edinilen son dakika haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın, evi küle döndürdü.

Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın, evi küle döndürdü.

İlçenin Ünlüce köyünde yaşayan Abdullah Güven'in evinde, bilinmeyen bir nedenle yangı çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, Güven ailesinin yardımına koştular. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangına müdahalede ettiler. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev adeta küle dönerken Güven ailesi, yetkililerden yardım istedi. - HAKKARİ

Son dakika... Yüksekova'da yangın evi küle döndürdü
Son dakika... Yüksekova'da yangın evi küle döndürdü
Son dakika... Yüksekova'da yangın evi küle döndürdü
Son dakika... Yüksekova'da yangın evi küle döndürdü
Son dakika... Yüksekova'da yangın evi küle döndürdü
Son dakika... Yüksekova'da yangın evi küle döndürdü
Son dakika... Yüksekova'da yangın evi küle döndürdü
Son dakika... Yüksekova'da yangın evi küle döndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Erkan Kandemir Jülide Sarıeroğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Yüksekova'da yangın evi küle döndürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 12:35:30. #1.16#
title