Son dakika... Yüksekova'da tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tefecilik yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda ise silah, senet, ve pos makinaları ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 10 senet, 17 çeşitli alım- satım sözleşmesi, çok sayıda çek ve 2 pos makinesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.