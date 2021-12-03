Son dakika: Yüksekova'da polis, engelli çocuklara pasta ikram etti

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocuklara pasta ikram etti.

Yüksekova ilçesinde, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından, otizmli ve zihinsel engelli çocuklar için etkinlik düzenlendi. Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu'nda okuyan engelli çocuklara önce pasta ikram edildi. Ardından öğrenciler trafik aracına bindirildi.Ekipler, Dize Mahallesi'ndeki engelli Adil Kına'yı da evinde ziyaret edip bir süre Kürtçe sohbet etti. Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Selman Beğde, "Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak bu özel gününde özel gereksinimli kardeşlerimizle beraber etkinliklerde bulunduk. Onları okullarında ziyaret ettik. Daha sonra kardeşlerimiz de bizleri evlerinde ağırladılar. Çay ikramında bulundular. Biz de onlara hediyelerimizi takdim ettik. Onların yanlarında olduğumuzu hissettirip kalplerine dokunduk. İlçe emniyet teşkilatı olarak her zaman yanında olacağımızı bir kez daha belirtiyorum" diye konuştu.