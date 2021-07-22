Son Dakika | Yüksekova'da korkutan balık ölümleri
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Son Dakika | Yüksekova'da korkutan balık ölümleri

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yüksekova'da korkutan balık ölümleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen derede yaşanan balık ölümleri endişeye neden oldu.

Yüksekova'da korkutan balık ölümleri

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen derede yaşanan balık ölümleri endişeye neden oldu.

İlçenin Köprücük ile Beşatlı köylerinin içinden geçen dereden bilinmeyen bir sebepten dolayı toplu balık ölümleri gerçekleşti. Yüksekova Belediyesinin Veterineri Hekim Kaçan, hava sıcaklığının artmasına bağlı derede debinin azaldığını belirterek, "Suyun durgun olduğu bölgelerde balık popülasyonu fazla olduğu için buralarda oksijen yetersizliğinden balık ölümleri meydana geliyor. Balık ölümlerinin birçok sebebi var. Kimyasal atıkların suya karışması, son zamanlardaki sıcaklık artışlarına bağlı olarak özellikle suların azalması sonucu oksijen yetersizliğiyle balık ölümlerinin olabileceğini düşünüyorum. Daha önce burada böylesi balık ölümleri yaşanmamıştı. Son 10 gündür ilçemizde sıcaklıklar oldukça arttı. Hava sıcaklığının artmasına bağlı debinin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla suyun durgun olduğu bölgelerde balık popülasyonu fazla olduğu için buralarda oksijen yetersizliğinden balık ölümleri meydana geliyor" dedi.

Son Dakika | Yüksekova'da korkutan balık ölümleri
Son Dakika | Yüksekova'da korkutan balık ölümleri
Son Dakika | Yüksekova'da korkutan balık ölümleri
Son Dakika | Yüksekova'da korkutan balık ölümleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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