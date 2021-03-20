Son dakika: Yüksekova'da 426 litre asetik anhidrit ve 9 kilo patlayıcı madde ele geçirildi
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Son dakika: Yüksekova'da 426 litre asetik anhidrit ve 9 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

20.03.2021 18:14 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:31
Son dakika: Yüksekova'da 426 litre asetik anhidrit ve 9 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evin ahır ve bahçesinde terör örgütünün finans kaynaklarından 426 litre asetik anhidrit maddesi ile 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evin ahır ve bahçesinde terör örgütünün finans kaynaklarından 426 litre asetik anhidrit maddesi ile 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 19 Mart 2021 günü Yüksekova ilçesi Yukarıgüveç köyünde bulunan bir evin ahır ve bahçesinde bölücü terör örgütünün finans kaynaklarından eroin maddesi saklandığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda; 426 litre asetik anhidrit maddesi, kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı, 2 adet uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan pres makinesi, 2 adet çelik yelek ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 firari şahıs hakkında adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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