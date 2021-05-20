Son dakika! Yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle uyardığı komşusu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
Son dakika gelişmesine göre Karaman'da yüksek sesle konuştuğu iddiasıyla uyardığı komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da yüksek sesle konuştuğu iddiasıyla uyardığı komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Çeltek Mahallesi 503. Sokak'ta ikamet eden Emre T, komşusu M.Ö'yü yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle uyardı.
İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, pompalı tüfekle Emre T'yi bacağından vurdu.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emre T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal