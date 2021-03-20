Son dakika... "Yüksek riskli" iller kategorisindeki Karaman'da denetimler sürüyor
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Son dakika... "Yüksek riskli" iller kategorisindeki Karaman'da denetimler sürüyor

20.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:21
Son dakika...

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre " yüksek riskli" kategoride bulunan Karaman'da, denetimler devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre " yüksek riskli" kategoride bulunan Karaman'da, denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesinin ardından Kovid-19 salgınına göre, şehrin "turuncu" olan rengini değiştirmek için kontrollerini sürdüren ekipler, vatandaşların yoğunluk oluşturabileceği cadde, meydan ve parklarda uyarılarda bulunuyor.

Denetimlere katılan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İsmetpaşa ve 1. İstasyon caddeleri üzerinde faaliyet gösteren işletmeler ile cumartesi semt pazarında işletme sahipleri ve esnaflarla birebir görüşmelerde bulundu.

Vali Işık, maske kullanımı, fiziki mesafe kuralı, masa düzeni ve kalabalık ortamların oluşmaması yönünde uyarılarda bulunduğu esnaflara iş yerlerinin yeniden kapanmaması için gereken tedbirleri ve önlemlerini almalarını istedi.

Esnaf ve işletme sahiplerinden tedbirlerin uygulanması noktasında gereken titizliği ve hassasiyeti göstermelerini isteyen Vali Işık, son dönemde yaşanan vaka sayısındaki artışın endişe verici boyutta olduğunu ifade etti.

Bu sinsi düşmanla mücadelede tüm kesimlerin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesinin mücadelenin başarıya ulaşmasında önemli faktör olacağını vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Bu mücadeleyi kazanmak istiyorsak hepimizin aynı duyarlılık içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Salgınla mücadelemizi topyekun halkımızın desteği ile birlik ve beraberlik içerisinde sürdürdüğümüz müddetçe bu görünmeyen düşmanı birlikte yenebiliriz. Biz işyerlerimizin ve işletmelerimizi kapatılmasından yana değiliz, açık kalması ve halkımıza hizmet vermesinden yanayız."

Denetimlere Vali Işık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, İl Emniyet Müdürü AyhanTaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Metin Görcü katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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