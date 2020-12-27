Son dakika: Yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 ölü

27.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:37
Son dakika: Yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 ölü

Son dakika haberler: Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Adana-Ulukışla seferini yapan 54001 sefer sayılı yük treni, Tarsus ilçesi Topçu Mahallesi Tek Baraka mevkisindeki hemzemin geçitte, Murat Mahallesi'nden Topçu Mahallesi'ne geçmeye çalışan 33 AEF 176 plakalı traktöre çarptı. Kazada, traktör sürücüsü Mahmut Kırık (58) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Son dakika: Yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 ölü
Son dakika: Yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 ölü
Son dakika: Yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Özlem Zengin Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Hülya Avşar Bülent Ersoy Fahriye Evcen
Spor Ryan Babel Cüneyt Çakır Halis Özkahya Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Elazığ Deprem İngiltere Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 ölü | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 17:38:40. #1.15#
title