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Son Dakika | Yücedağ, polis başmüfettişi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Yücedağ, polis başmüfettişi oldu

Son dakika haber: Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü M. Arıkan Yücedağ, 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ederek polis başmüfettişi oldu.

Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü M. Arıkan Yücedağ, 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ederek polis başmüfettişi oldu.

Türkiye genelinde 2. sınıf emniyet müdürlüğünden 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfiler İçişleri Bakanlığı'nca 14 Eylül tarihinde belirlenerek ilan edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde 4 yıldır İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 2. Sınıf Emniyet müdürü M. Arıkan Yücedağ, 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ederek polis başmüfettişi oldu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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