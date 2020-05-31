Son dakika! YTB'nin "Diaspora Covid-19 İş Birliği ve Destek Programı" tamamlandı Son dakika habere göre Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde başlattığı "Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı" ile yaklaşık 200 bin kişiye yardım ulaştırıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde başlattığı "Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı" ile yaklaşık 200 bin kişiye yardım ulaştırıldı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, salgına karşı yürütülen küresel mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı" tamamlandı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve onların kurduğu sivil toplum kuruluşlarının desteklendiği programın başvurularının sona erdiği belirtilen açıklamaya göre, YTB Başkanı Abdullah Eren, "Katkı sunduğumuz 70'e yakın projeyle yaklaşık 200 bin kalbe dokunduk." ifadesini kullandı.

Programa 21 ülke ve 85 şehirden başvuru alındığını belirten Eren, şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki STK'lerimizle iş birliği halinde yürütülen bu projeler sonucunda Türk vatandaşı, mavi kartlı ve yerel halktan yaklaşık 200 bin kişiye çeşitli destekler sunulmuştur. Salgın süresince bizlerle iş birliği içinde vatandaşlarımıza yardım elini uzatan STK'lerimiz ve Türk diasporasının değerli mensuplarına teşekkür ediyor, yurt dışında salgın nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA