Son dakika: Yozgat'taki şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi
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Son dakika: Yozgat'taki şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi

Son dakika: Yozgat'taki şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce organize edilen şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce organize edilen şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Yozgat Park'ta düzenlenen 2. Çocuk Şenliği'ne, kent merkezi ve ilçeler yaşayan çocuklar katıldı.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan etkinlikte, protokol üyeleri çocuklarla birlikte pasta kesti. Çocuklar ve aileleri illüzyon gösterisi ve çeşitli oyunlarla gönüllerince eğlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla insanların eve kapandığını söyledi.

Neşeli, birçok insanın evde yalnızlığı sevmediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kontrollü normalleşme neticesinde bizler de halkla buluşmak, çocuklarımızla beraber olmak, eğlenmek ve mutlu bir gün geçirmek istedik. İnanıyorum ki geleceğimizin teminatı olan, oyunu, eğlenmeyi en iyi şekilde hak eden çocuklarımız bugün gerçekten mutlu bir zaman geçirecekler. Bizler çeşitli sosyal aktivitelerle toplumun rehabilite edilmesi, sosyal uyum sağlanarak toplum içerisinde mutluluğun en üst düzeye çıkartılması için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu programın asıl amacı, çocuklarımızın mutlu olması, doya doya eğlenebilmesi, unuttukları oyunları oynaması ve mutlu zaman geçirmesidir."

Figen Seyhan da yeğenlerini şenliğe getirdiğini belirterek, evde sıkılan çocukların şenlikte çok eğlendiklerini belirtti.

Şenliği düzenleyenlere teşekkür eden Güler Akbulut da "Her şey harika. Pandemi süreci hepimizi sıkmıştı, çocuklar da sıkıldı. Burada çok mutluyuz." diye konuştu.

Çocuklardan Elif Öztürk ise şenlikte çok eğlendiklerini ifade ederek, "Güzel bir aktivite oldu, çeşitli oyunlar oynadık, yüzümüzü boyadık. Evde aşırı sıkılmıştım, buraya geldim çok eğlendim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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