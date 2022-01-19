Son dakika: Yozgat'taki dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürülen ve jandarma tarafından Kahramanmaraş'ta yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürülen ve jandarma tarafından Kahramanmaraş'ta yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Sorgun ilçesine bağlı Yukarıemirler köyünde 80 yaşındaki M.Y'ye kendisini emniyet müdürü olarak tanıtarak 9 bin 500 dolar ile 3 bin 600 lirasını alan ve jandarma tarafından Kahramanmaraş'ta yakalanan İ.B. (33) ile yabancı uyruklu B.M. (17) Yozgat'a getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen 9 bin 500 dolar ve 2 bin 800 lira, jandarma ekiplerince M.Y'ye teslim edildi.