Son Dakika | - Yozgat'ta YKS heyecanı
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Son Dakika | - Yozgat'ta YKS heyecanı

Son dakika yerel haberi: - Yozgat'ta YKS heyecanı Yozgat'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri için sınava giren öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında okullara alındı.

28.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:37

- Yozgat'ta YKS heyecanı

YOZGAT - Yozgat'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri için sınava giren öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Bina girişindeki görevlilerce öğrencilere maske dağıtıldı. Öğrenciler içeri girmeden bina girişine konulan dezenfektanla ellerini temizledi.

Yetkililerin sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığı öğrenciler, polis kontrolünden geçtikten sonra binaya alındı. Okul bahçesine alınmayan veliler sınav başlamadan görevlilerce okul önlerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

Öğrencilerin binaya alınmasının ardından velilerde çocuklarını heyecanlı bir şekilde bekledi.

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Son Dakika | - Yozgat'ta YKS heyecanı

Kaynak: İHA

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