Son dakika... Yozgat'ta yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika... Yozgat'ta yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti

Son dakika... Yozgat'ta yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde Ayşe Özçay isimli 5 yaşındaki çocuk, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde Ayşe Özçay isimli 5 yaşındaki çocuk, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Aydıncık ilçesi Dereçiftlik köyünde dün yaylada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ayşe Özçay, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Yozgat Valisi Ziya Polat, Aydıncık Kaymakamı Volkan Özer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından minik Ayşe Özçay, köyünde toprağa verildi. - YOZGAT

Son dakika... Yozgat'ta yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Son dakika... Yozgat'ta yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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