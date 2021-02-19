Son dakika! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
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Son dakika! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

19.02.2021 18:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:08
Son dakika! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberine göre Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hap ve esrar maddesi ele geçirildi.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hap ve esrar maddesi ele geçirildi.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Çekerek Caddesi'nde şüpheli Y.K'nin kullandığı otomobil durduruldu.

Otomobil ve şüphelinin gösterdiği yerde 74 uyuşturucu hap ve 4,24 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltın alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma" suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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