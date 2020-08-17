Son Dakika: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
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Son Dakika: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.

Son Dakika: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
17.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:02

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev, iş ve araçlarında yapılan aramada 27 gram esrar, 23.5 gram metamfetamin, 3 gram bonzai ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

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