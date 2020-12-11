Son Dakika | Yozgat'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklu
Son dakika haber... Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Suriye Haseke şehrinde PKK/KCK - YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen B.M.E.H. emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.M.E.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı