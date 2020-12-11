Son Dakika | Yozgat'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklu
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Son Dakika | Yozgat'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklu

11.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:20
Son Dakika | Yozgat'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklu

Son dakika haber... Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Suriye Haseke şehrinde PKK/KCK - YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen B.M.E.H. emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.M.E.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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