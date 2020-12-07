Son dakika! Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 137 kişiye ceza yazıldı
07.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:43
Bir son dakika haberine göre Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 137 kişiye 378 bin 988 lira ceza kesildi.
Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 137 kişiye 378 bin 988 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hafta sonu uygulana sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.
Bu kapsamda kentte tedbirlere uymayan 137 kişiye 378 bin 988 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul