Son dakika: Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Yozgat'ta koyun sürüsüne çarpan otomobile çarpmamak için manevra yapıp şarampole devrilen otomobil içerisindeki 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.