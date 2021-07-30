Son dakika: Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika: Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Yozgat'ta koyun sürüsüne çarpan otomobile çarpmamak için manevra yapıp şarampole devrilen otomobil içerisindeki 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ta koyun sürüsüne çarpan otomobile çarpmamak için manevra yapıp şarampole devrilen otomobil içerisindeki 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat-Kayseri karayolu Büyükincirli köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri istikametinden Yozgat istikametine giden 01 AFY 229 plakalı araç sürücüsü Habip Doğan, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. O sırada Kayseri istikametinden gelen Metin T. idaresindeki 38 ACJ 709 plakalı otomobil de kaza yapan araca çarpmamak için direksiyonu kırarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada Zakir Ö. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Metin T. ve Elif Y. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil servis ekiplerince Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Haydar Eliaçık'a ait koyun sürüsünden 10'u telef oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika: Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

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