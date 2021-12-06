Son dakika! Yozgat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika! Yozgat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Son dakika! Yozgat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

E.B. (47) yönetimindeki 58 BB 551 plakalı minibüs, E-88 Karayolu Davutlu köyü yakınlarında, Turgay Dıvrak'ın (44) kullandığı 07 YOA 15 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Turgay Dıvrak ve eşi Rukiye Dıvrak olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobildeki 4 çocuk ile sürücü E.B. ve minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika! Yozgat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

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AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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