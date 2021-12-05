Son dakika! Yozgat'ta kazada hayatını kaybeden asker, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi İstanbulluoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ'da vatani görevini yapan Resul Koç ile Yozgat'ta görevli uzman çavuş Rahman Salih Karakoç (22) ve uzman çavuş İsmet Can Yıldız (21), dün bir araya geldi. Afyonkarahisarlı üç arkadaş Akdağmadeni ilçesinde bir süre vakit geçirdikten sonra dönüşe geçti. Rahman Salih Karakoç, kullandığı 03 ACL 698 plakalı otomobille ilerlerken yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun solunda kaldırım üzerindeki beton bahçe direklerine çarptı. Kazada Karakoç, Koç ve Yıldız yaralandı. Ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Resul Koç hayatını kaybetti.

Koç'un yakın zamanda görev yaptığı Elazığ'daki askeri birlikten izinli olduğu ve uzman çavuş arkadaşını ziyaret etmek için Yozgat'a gittiği öğrenildi.