Son Dakika | Yozgat'ta jandarma ekiplerinden pazarda denetim
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Son Dakika | Yozgat'ta jandarma ekiplerinden pazarda denetim

08.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:42
Son Dakika | Yozgat'ta jandarma ekiplerinden pazarda denetim

Son dakika haberleri... Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sebze ve meyve pazarını denetledi.

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sebze ve meyve pazarını denetledi.

Ekipler, Yamaçlı beldesinde kurulan pazarda denetim yaptı.

Esnafı ve vatandaşları maske, sosyal mesafe, temizlik kuralları konusunda uyaran jandarma, kurallara uymayan 9 kişiye idari yaptırım uyguladı.

Bazı vatandaşlar yapılan denetimin halkın sağlığı için olduğunu belirterek, jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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