Son dakika... Yozgat'ta çıkan yangında iki evin çatısı hasar gördü
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Son dakika... Yozgat'ta çıkan yangında iki evin çatısı hasar gördü

Son dakika... Yozgat'ta çıkan yangında iki evin çatısı hasar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Yozgat'ta çıkan yangında iki müstakil evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'ta çıkan yangında iki müstakil evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Erdoğan Akdağ Mahallesinde çatı tadilatı yapılan müstakil bir evin çatısında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bitişik evin çatısına sıçradı. Evlerden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında iki evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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