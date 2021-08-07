Son dakika haberi | Yozgat'ta bitişik iki müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberler... Yozgat'ta bitişik iki müstakil evin çatısında çıkan yangında hasar oluştu.
Yozgat'ta bitişik iki müstakil evin çatısında çıkan yangında hasar oluştu.
Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde tadilat yapılan müstakil bir evin çatısında yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bitişiğindeki çatıya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iki evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul