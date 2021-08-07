Son dakika haberi | Yozgat'ta bitişik iki müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Son dakika haberi | Yozgat'ta bitişik iki müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haberi | Yozgat'ta bitişik iki müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Yozgat'ta bitişik iki müstakil evin çatısında çıkan yangında hasar oluştu.

Yozgat'ta bitişik iki müstakil evin çatısında çıkan yangında hasar oluştu.

Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde tadilat yapılan müstakil bir evin çatısında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bitişiğindeki çatıya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iki evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberi | Yozgat'ta bitişik iki müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberi | Yozgat'ta bitişik iki müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberi | Yozgat'ta bitişik iki müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberi | Yozgat'ta bitişik iki müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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Son dakika haberi | Yozgat'ta bitişik iki müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
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