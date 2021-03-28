Son dakika! YOZGAT İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Kim teröre bulaşırsa hukukun cezalandırmasını isteriz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! YOZGAT İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Kim teröre bulaşırsa hukukun cezalandırmasını isteriz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Kim teröre bulaşırsa hukukun cezalandırmasını isterizİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Türkiye'de sadece HDP'yi kastetmiyorum;

Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu
Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez
Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez

İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Kim teröre bulaşırsa hukukun cezalandırmasını isteriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Türkiye'de sadece HDP'yi kastetmiyorum; kim teröre bulaşırsa, kim terörden medet umarsa, kim çocuklarımızın katillerine göz yumarsa, hukukun onları cezalandırmasını isteriz" dedi.

Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin siyasete yeni bir soluk, yeni bir üslup kazandırmaya çalıştığını, kırmadan, dökmeden, kine, gareze teslim olmadan, hakaret etmeden, rencide etmeden, arı duru bir siyasi dille memleketin meselelerini çözmeye talip olduğunu söyledi. Ağıralioğlu, "O yüzden AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na hasım değiliz, rakibiz. AK Parti'deki arkadaşlarımıza düşman değiliz, onların rakipleriyiz. Millet memleket davasında biz de varız. Biz Türk siyasetine iyi geldik. İYİ Parti, Türk siyasetinin 'bizi yenecek kimse yok' şımarıklığına düşmüş, kibirleşmiş bir kadroya çok iyi geldi. Bu rekabet memlekete yönetim kalitesi getirecektir" dedi.

Türkiye'de bir seçim hissiyatının emareleri olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Cumhur İttifakı '2023' diyor. Yaptıkları işlere bakınca bunların seçim hazırlığı olduğuna dair kanaat var bizim tarafımızdan. Biz muhalefet partisiyiz, muhalefet partileri seçimden kaçmaz" diye konuştu.

'KANUNLARI ÇİĞNEYENE GEREĞİ YAPILMALI'

İYİ Parti'nin, siyaseti ve siyasetin bütün alternatiflerini konuştuğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Ama terör mevzu olunca siyaset konuşma alanımızın dışına çıkar. Şehitlerimiz ve bize bıraktıkları mukaddes vatan üzerinde en ufak bir gölgeye müsaade edemeyiz. Bu topraklardaki bütün emareleri temizlenmediği müddetçe biz bu memlekette vatanımıza karşı vazifemizi yapmadık sayarız kendimizi. Dolayısıyla kanun, kural ortadadır. Kanunları kim çiğnerse, hangi parti çiğnerse çiğnesin, çiğneyen partiye gereği yapılmalıdır. Türkiye'de sadece HDP'yi kastetmiyorum; kim teröre bulaşırsa, kim terörden medet umarsa, kim çocuklarımızın katillerine göz yumarsa, hukukun onları cezalandırmasını isteriz. Dolayısıyla bu memlekette hukukun üstünlüğüne dair bir ülke kuracaksak, herkes bilecek ki, kanunu, kuralı ihlal edersem kanun gereğini yapar. İYİ Parti'nin bu açıdan siyasi koordinatları çok nettir. Bizden teröre ve terörizme müsamaha gösterecek bir tane adam çıkmaz. Herkes haddini bilsin. Şehitlerimizin yüzüne bakamayacağımız, onların bıraktıkları mukaddes emanetleri, evlatları, ana ve babalarına yüzümüzü kara edecek bir alçaklığa asla müsaade etmeyiz" ifadesini kullandı.

Son dakika! YOZGAT İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Kim teröre bulaşırsa hukukun cezalandırmasını isteriz
Son dakika! YOZGAT İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Kim teröre bulaşırsa hukukun cezalandırmasını isteriz
Son dakika! YOZGAT İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Kim teröre bulaşırsa hukukun cezalandırmasını isteriz
Son dakika! YOZGAT İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Kim teröre bulaşırsa hukukun cezalandırmasını isteriz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Binnur Kaya Bahar Candan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Hakan Kutlu Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! YOZGAT İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Kim teröre bulaşırsa hukukun cezalandırmasını isteriz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 10:51:36. #1.16#
title