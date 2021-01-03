Son dakika... Yozgat İl Özel İdare ekipleri, sokak hayvanları için mama bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Yozgat İl Özel İdare ekipleri, sokak hayvanları için mama bıraktı

03.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:30
Son dakika... Yozgat İl Özel İdare ekipleri, sokak hayvanları için mama bıraktı

Son dakika gelişmesine göre Yozgat'ta İl Özel İdare ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen sahipsiz hayvanlar için belirli alanlara mama takviyesinde bulundu.

Yozgat'ta İl Özel İdare ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen sahipsiz hayvanlar için belirli alanlara mama takviyesinde bulundu.

Ekipler, Çamlık Milli Parkı ve hayvan beslenme odaklarına sahipsiz kedi ve köpekler için mama bıraktı.

İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şükrü Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat Valisi Ziya Polat'ın talimatıyla, sokak hayvanları için 2,5 ton mama alındığını söyledi.

İl Özel İdare ekiplerinin de gönüllü olarak görev yaptığını ifade eden Arslan, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlarımız dışarı çıkamıyor, pikniğe gidemiyor. Bu nedenle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekiyor." dedi.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Hande Erçel Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Ryan Babel Okan Buruk Arda Turan Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ankara Yangın Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Yozgat İl Özel İdare ekipleri, sokak hayvanları için mama bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 11:34:41. #1.14#
title