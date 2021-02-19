Yozgat Emniyet Müdürlüğü kısa filmle vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü kısa filmle vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

19.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:27

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcıların vatandaşları kandırmak için kullandığı yöntemleri polis ve gazetecilerin rol aldığı kısa filmle anlatarak sosyal mesaj verdi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcıların vatandaşları kandırmak için kullandığı yöntemleri polis ve gazetecilerin rol aldığı kısa filmle anlatarak sosyal mesaj verdi.

Dolandırıcıların kişi ayrımı yapmadan insanlara maille, cep telefonlarına cazip teklifler göndererek, ya da onların arkadaşları gibi sosyal medya hesaplarından hediye çeki vererek, bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtelerini yaparak vatandaşları kandırdığı aktarıldı.

Filmde sanatçı Mümin Sarıkaya da şu uyarıda bulundu:

"Ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından sahte link hazırlayarak hediye çeki, pandemi desteği, cazip kampanya gibi vaatlerle size ulaşan veya değerinden düşük yayınlanmış ilanlara karşı dikkatli olun, oltaya gelmeyin."

Kısa film, sosyal medya hesaplarında yayınlanması için gazeteci ve muhtarlarla paylaşıldı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü kısa filmle vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü kısa filmle vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü kısa filmle vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü kısa filmle vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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