Son Dakika: Yörüklerin göç yolları açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Yörüklerin göç yolları açılıyor

Son dakika haberleri... Mersin'de, yaz dönemini Torosların yüksek kesimlerindeki yaylalarda geçiren Yörüklerin göç mevsiminde kullanacağı karla kaplı yollar açıldı.

Son Dakika: Yörüklerin göç yolları açılıyor
02.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:51

Mersin'de, yaz dönemini Torosların yüksek kesimlerindeki yaylalarda geçiren Yörüklerin göç mevsiminde kullanacağı karla kaplı yollar açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toros Dağları'na uzanan ve Yörükler'in yerleşim yeri olan 2 bin 200 ila 2 bin 500 rakımlı mera yollarında kar küreme ve reglaj çalışması yapıldı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Yörükler'in göç güzergahını oluşturan ana yolda yer yer 3 metreyi bulan karları temizleyerek, oluşan bozulmaları da giderdi. Yılan Ovası olarak bilinen bölgeden başlayarak Kanısaf, Beyyurdu, Kuzutaşı, Yedigöz, Küldüşmez, Kalburcu, Öşün Küçük ve Öşün Kızıldağ mevki'ilerinin paralelindeki yollarda, Yörükler'in meralarına rahat bir şekilde gidebilmesi için çalışma yapıldı.

Çalışmanın ardından geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan Yörükler, hayvanları ile birlikte meralarına ulaştı.

Atlılar Mahallesi Muhtarı Mutlu Özdemir, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Bu yol, meraya giden yol. Yörüklerimizin meraya ulaşabildiği ana yol. Açılması gerekiyordu. Sağ olsunlar, yolu açıyorlar. İnsanlar inanamıyor ama burada hala kar var. Burası Toroslar'ın en yüksek noktası. Benim meramda 50 Yörük var" dedi.

Göç eden Yörüklerden Yaşar Çolak ise "Hayvanlarımız için yaz sezonunda Atlılar merasına geliyoruz, kış sezonunda tekrar aşağıya iniyoruz. Bu mevsimde kardan dolayı yollarımız sıkıntılı oluyor. Yollar karla kapalıydı. Ekiplere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi Haber
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Adalar'a seferler tekrar başladı
Adalar'a seferler tekrar başladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi izledi
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Korona virüs günlerinde İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Korona virüs günlerinde İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Ersin Korkut Çağlar Çorumlu Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Kabak İlhan Cavcav Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Son Dakika: Yörüklerin göç yolları açılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 11:51:51. #1.15#
title