Son dakika... Yorgan arasında çamaşır makinesine konulan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika... Yorgan arasında çamaşır makinesine konulan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika... Yorgan arasında çamaşır makinesine konulan kediyi itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ARTVİN'in Borçka ilçesinde yanlışlıkla yorgan ile çamaşır makinesine konulan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde yanlışlıkla yorgan ile çamaşır makinesine konulan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay, dün Borçka ilçesinde meydana geldi. Beslediği kediyi fark etmeden yorgan ile birlikte çamaşır makinesinin içine koyan kişi, durumu fark edince kapağı açmaya çalıştı. Ancak başaramadı. Kedinin sahibi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri makinenin suyunu tahliye ederek, kediyi çıkardı. Kedi veterinere götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi.


- Borçka
Son dakika... Yorgan arasında çamaşır makinesine konulan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika... Yorgan arasında çamaşır makinesine konulan kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Son Dakika Haberleri

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