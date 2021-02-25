Son dakika! Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari

25.02.2021 08:32 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:36
Son dakika! Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari

Son dakika haberlerine göre KAR yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da kadınların, karla kaplı ormanlık alanda yaptığı atlı safaride, renkli görüntüler ortaya çıktı.

KAR yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da kadınların, karla kaplı ormanlık alanda yaptığı atlı safaride, renkli görüntüler ortaya çıktı. Rengarenk yöresel kıyafetlerle atlarını karlı zeminde dört nala süren kadınlar, dronla havadan görüntülendi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü'nün kadın okçuları, bu kez ok atmayıp, kar keyfi yaptı. Atlarını hazırlayıp, ahırdan çıkaran kadın okçular, giydikleri özel kıyafetleriyle at binerek, kulübün önündeki karla kaplı ormanlık alana gitti. Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu'yu tek sıra halinde takip eden kadınlar, tablo gibi görüntüler oluşturdu. Güneşli havada, beyaz ve yeşil tonlarının hakim olduğu üniversite yerleşkesinde zaman zaman atlarını dört nala süren kadınlar, dronla görüntülendi.

Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulüp Başkanı Okuyucu, amaçlarının geleneksel sporları gençlere ve çocuklara tanıtmak olduğunu söyledi. Okuyucu, "Geleneklerimizi ve kültürümüzü elimizden geldiğince yaşatabilmek istiyoruz. Kış aylarında ise geleneksel kültürümüzü yansıtan Erzurum manzarasının tadını çıkarmak istiyoruz. Biraz soğuk olsa da bu güzellik ve aldığımız haz onu bastırıyor. Güzel memleketimizin böylesine güzel tabiatında atlarımızla birlikte eğleniyor, safariler yapıyoruz. Bizimle birlikte olmak isteyenler, belli bir eğitim aldıktan ve güven sağladıktan sonra kulübümüze üye olabilirler" diye konuştu.3 yıldır okçuluk, 2 yıldır da binicilik yaptığını söyleyen Zeynep Koçhan (19), "Tarihi, geçmişimizi temsil ediyor olmak çok güzel bir duygu. Safarilere çıkıyoruz ardından talimlerimizi yapıyoruz. Her sabah ilk işimiz atların tımarını yapmak oluyor. Temizleyip, eyerliyoruz sonrasında hep birlikte safariye çıkıyoruz. Çok eğlenceli ve güzel vakit geçiriyoruz. Tabi geleneksel okçuluk yaptığımız için de geleneksel kıyafetler tercih ediyoruz" dedi.

Kulübe geldiğinde geçmişi yaşadığını söyleyen üniversite öğrencisi Selenay Atasever (20) ise "Buraya geldiğimiz zaman geçmişimizi yaşıyor ve yaşatıyoruz. At biniyoruz ve ruhsal anlamda bu bize çok iyi geliyor. At, tarihimizde atalarımızın saygı duyduğu hayvanlardır. Biz de mutlulukla biniyoruz. Atlı okçuluk yapıyoruz. At üstünde ok atıyoruz. Ruhsal anlamda da iyi geliyor. Ortamımız safari yapmaya da uygun. Ağaçlıkların içinde atla geziyoruz. Doğayla iç içe çok güzel duygular yaşıyoruz. Sevdiğimiz hayvanların bizi anladığına inanıyorum" diye konuştu.


Son dakika! Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari
Son dakika! Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari
Son dakika! Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari
Son dakika! Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari
Son dakika! Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari
Son dakika! Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari
Son dakika! Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari
Son dakika! Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari
Son dakika! Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari
Son dakika! Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari
Son dakika! Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Celal Adan Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Zeki Müren Prens Harry Burcu Kıratlı Meltem Miraloğlu
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 08:37:18. #1.14#
title