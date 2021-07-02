Son Dakika | Yön tabelasına çarpan TIR'ın alev aldığı anlar kamerada

Son dakika haberi... SAMSUN'da, Mümtaz Alyurt'un (62) kontrolünden çıkan sunta yüklü TIR, yön tabelasına çarpıp, alev aldı.

SAMSUN'da, Mümtaz Alyurt'un (62) kontrolünden çıkan sunta yüklü TIR, yön tabelasına çarpıp, alev aldı. Alyurt'un son anda TIR'dan çıkarak, yaralı kurtulduğu kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, gece Tekkeköy ilçesinin Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Tekkeköy'den Samsun yönüne giden Mümtaz Alyurt yönetimindeki sunta yüklü TIR, kontrolden çıkarak, kara yolu yön tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR, alev aldı. Sürücü Alyurt, TIR'dan yaralı olarak çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alyurt, özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alınırken, itfaiye ekibi de TIR'daki alevleri söndürdü. Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal