Son Dakika | Yön tabelasına çarpan TIR'ın alev aldığı anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Yön tabelasına çarpan TIR'ın alev aldığı anlar kamerada

Son Dakika | Yön tabelasına çarpan TIR'ın alev aldığı anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... SAMSUN'da, Mümtaz Alyurt'un (62) kontrolünden çıkan sunta yüklü TIR, yön tabelasına çarpıp, alev aldı.

SAMSUN'da, Mümtaz Alyurt'un (62) kontrolünden çıkan sunta yüklü TIR, yön tabelasına çarpıp, alev aldı. Alyurt'un son anda TIR'dan çıkarak, yaralı kurtulduğu kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, gece Tekkeköy ilçesinin Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Tekkeköy'den Samsun yönüne giden Mümtaz Alyurt yönetimindeki sunta yüklü TIR, kontrolden çıkarak, kara yolu yön tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR, alev aldı. Sürücü Alyurt, TIR'dan yaralı olarak çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alyurt, özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alınırken, itfaiye ekibi de TIR'daki alevleri söndürdü. Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.  


Son Dakika | Yön tabelasına çarpan TIR'ın alev aldığı anlar kamerada
Son Dakika | Yön tabelasına çarpan TIR'ın alev aldığı anlar kamerada
Son Dakika | Yön tabelasına çarpan TIR'ın alev aldığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal

Otobüste seyir halindeyken yangın çıktı! Şoförün dikkati faciayı önledi
Otobüste seyir halindeyken yangın çıktı! Şoförün dikkati faciayı önledi
Son dakika haberleri! 15 yaşındaki Şinası, tartıştığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü
Son dakika haberleri! 15 yaşındaki Şinası, tartıştığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Yön tabelasına çarpan TIR'ın alev aldığı anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 13:39:43. #1.16#

title