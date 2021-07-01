Son dakika... Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza otomobil çarptı: Kaza anı kamerada
Son dakika haberler: Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza otomobil çarptı.
Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza otomobil çarptı. Hafif şekilde yaralanan küçük kız hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Atatürk Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza, seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük kız yere yığılırken çevredekiler ve yakınları da yardıma koştu. Hafif şekilde yaralanan kız çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı