Son dakika... Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza otomobil çarptı: Kaza anı kamerada
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Son dakika... Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza otomobil çarptı: Kaza anı kamerada

Son dakika... Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza otomobil çarptı: Kaza anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza otomobil çarptı.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza otomobil çarptı. Hafif şekilde yaralanan küçük kız hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Atatürk Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza, seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük kız yere yığılırken çevredekiler ve yakınları da yardıma koştu. Hafif şekilde yaralanan kız çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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