Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti

07.03.2021 21:04 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:21

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti Diyarbakır'da yaya üst geçidi yerine ana Caddeden karşıdan karşıya geçen bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaya üst geçidi yerine ana Caddeden karşıdan karşıya geçen bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, Diyarbakır - Elazığ Caddesi öğretmen evi karşısında meydana geldi. Elazığ Caddesi üzerinde bulunan üst geçidi kullanmayan ve yolun ortasında bulunan korkularak üzerinden atlayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve üzerinde kimlik belgesi çıkmayan ismi öğrenilemeyen 35 yaşında olduğu tahmin edilen bir kişiye otomobil çarptı. Yaşanan kaza sonrası plakası öğrenilemeyen otomobil kaçarak izini kaybettirirken otomobilin çarptığı kişi ise feci şekilde olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kimliği belirlenemeyen kişinin öldüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri kaçan otomobilin bulunması için inceleme başlattı.

Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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