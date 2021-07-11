Son Dakika | Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü

Son Dakika | Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Aysel Öğüt (63) yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Aysel Öğüt (63) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kuşadası- Seferihisar kara yolu üzerinde meydana geldi. Menderes'ten Seferihisar yönüne giden A.N.S.'nin kullandığı 35 ADC 342 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Aysel Öğüt'e çarptı. Öğüt çarpmanın şiddetiyle asfalta fırladı. Çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öğüt'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Öğüt'ün cenazesi Seferihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, otomobil sürücüsü A.N.S'yi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

ABLASININ ELİNDEN KAÇTI, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ KURTARDI
ABLASININ ELİNDEN KAÇTI, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ KURTARDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Salih Uçan Metin Oktay Burak Elmas Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 14:11:09. #1.14#

title