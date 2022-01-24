Son dakika! Yollar açık mı? Kardan dolayı kapalı yollar neresi? TEM, D100, E-5: İstanbul, Ankara, Konya, Edirne, Tekirdağ, Bolu kapalı yollar

Ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığı İstanbul'da bazı önlemler alındı. Yollar açık mı? Kardan dolayı kapalı yollar neresi? İstanbul, Ankara, Konya, Edirne, Tekirdağ, Bolu kapalı yollar

Yollar açık mı? Kardan dolayı kapalı yollar neresi? sorularının yanıtı merak ediliyor. İstanbul'da etkili olan kar hayatı felç etti. Kar yağışı nedeniyle kazalar meydana geldi, yollar kapandı. Bugün pek çok kaza haberine şahit olduk. İşte, İstanbul, Ankara, Konya, Edirne, Tekirdağ, Bolu kapalı yollar...

YOLLAR AÇIK MI?

21.05 - İstanbul'da kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

SON DAKİKA Karayolları Genel Müdürlüğünden Bildirilen Kapalı Yollar Listesi için tıklayın!

20.45 - Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada, "Anadolu'dan İstanbul'a giden, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen TIR'lar hariç olmak üzere, diğer araçların İstanbul Anadolu yakasına ulaşımı için yol trafiğe açılmıştır. Ancak, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerekmektedir" denildi.

19.40 - İstanbul'da akşam saatlerinde yollarda Trafik durma noktasına geldi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu.

19.30 - İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, tüm uçuşların 04.00'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

18.00 - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE TRAFİK DURDU

17.57 - İstanbul'u öğleden sonra etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle Küçükçekmece D-100 güney yolu Edirne istikametinde trafik durdu. Sürücüler kayan araçlarını kontrol etmekte güçlük çekti. Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D-100 karayolunda belediye araçları çalışma yapıyor.

17.48 - Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme Kaza meydana geldi. İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı. Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, yolda mahsur kalan vatandaşlar tepki gösterdi.

İSTANBUL'A GİDEN ARAÇLAR GERİ ÇEVRİLİYOR

17.44 - İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle Trakya'dan İstanbul istikametine girişler durdurulmuştu. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri, İstanbul istikametine giden araçları geri çeviriyor.Uyarıların ardından polis ekipleri denetimlerini arttırarak, İstanbul istikametine girişleri kapattı. Gelen araçları geri çeviren polis ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşılmaması adına denetimlerini arttırdı.

17. 34 - Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur" denildi.

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