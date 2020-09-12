Son dakika! Yolda yürürken otomobilden açılan ateşle yaralandı Son dakika gündem haberine göre ADANA'da, Şahin Y., caddede yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilden açılan ateş sonucu bacağından vurularak yaralandı.

ADANA'da, Şahin Y., caddede yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilden açılan ateş sonucu bacağından vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin Y., iddiaya göre Orhan Kemal Bulvarı üzerinde yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilden ateş açılması sonucu bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şahin Y., çevredekilerin yardımıyla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin Y.'nin sağ ve sol bacağına 3 mermi isabet ettiği öğrenildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA