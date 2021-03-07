Son dakika haber... Silvan'da yolda yürüyen iki kardeşe araç çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber... Silvan'da yolda yürüyen iki kardeşe araç çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

07.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 07.03.2021 23:12

Bir son dakika haberine göre Silvan'da yolda yürüyen iki kardeşe araç çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolda yürüyen iki kardeşe araba çarptı.

Silvan'da yolda yürüyen iki kardeşe araç çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolda yürüyen iki kardeşe araba çarptı. 2 kardeş hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

Kaza Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi Çatak Köprü civarından meydana geldi. Nafis Islanmaz ile Recep Islanmaz akşam 20: 00 sıralarında yolda yayan olarak yürüyen kardeşlere Burhan Dargın yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç çarptı.

Aracın çarpması sonucu Islanmaz kardeşlerden Nafiz Islanmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Recep Islanmaz ise ağır yaralandı. Recep Islanmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Burhan Dargın ise yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haber... Silvan'da yolda yürüyen iki kardeşe araç çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Silvan'da yolda yürüyen iki kardeşe araç çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Silvan'da yolda yürüyen iki kardeşe araç çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Silvan'da yolda yürüyen iki kardeşe araç çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Silvan'da yolda yürüyen iki kardeşe araç çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Silvan'da yolda yürüyen iki kardeşe araç çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Silvan'da yolda yürüyen iki kardeşe araç çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Silvan'da yolda yürüyen iki kardeşe araç çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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