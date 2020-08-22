Son dakika... Yolda bulduğu parayı polislere teslim etti Son dakika yaşam haberi: Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir vatandaş yolda bulduğu bin 820 lirayı polise teslim etti.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir vatandaş yolda bulduğu bin 820 lirayı polise teslim etti. Vatandaşın duyarlılığı büyük takdir topladı. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde öğlen saatlerinde ilçe PTT şubesinin yanında bin 820 TL bulan Yunus Kozan isimli vatandaş, parayı İlçe Emniyet Müdürlüğünde polislere teslim etti. Vatandaşın örnek davranışı takdir toplarken Kaymakam Ömer Sevgili vatandaşa duyarlılığı için teşekkür etti. Tufanbeyli İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler paranın ait olduğu vatandaşı ararken parayı bulan Yunus Kozan vatandaşlık görevini yerine getirdiğini kaydetti. - ADANA Kaynak: İHA