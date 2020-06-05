Son Dakika | Yolda bulduğu 1 metrelik yılanı ağzına alıp götüren kedi pes dedirtti
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Son Dakika | Yolda bulduğu 1 metrelik yılanı ağzına alıp götüren kedi pes dedirtti

Son dakika habere göre Yolda bulduğu 1 metrelik yılanı ağzına alıp götüren kedi pes dedirtti Yılan, kediye yem olmadı Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir yılan kediye yem olmaktan son anda kurtuldu.

05.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:52

Yolda bulduğu 1 metrelik yılanı ağzına alıp götüren kedi pes dedirtti

Yılan, kediye yem olmadı

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir yılan kediye yem olmaktan son anda kurtuldu. Kedinin kendisinden üç kat büyük yılanı yakalaması ve ağzında taşıması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Döşemealtı ilçesinde bir kedi, yolun karşısına doğru yavaş yavaş ilerleyen yılan gördü. Kedi yılana yaklaşıp patilerini uzattı. Bir iki hamle yapan kedi, daha sonra yılanı ağzıyla yakalayıp yakındaki bir demir korkuluklu duvardan atladı. Kedi duvardan geçerken yılan demire takılı kaldı. Yılan hemen demirden getirildiği yöne doğru yere indi ve duvarın dibine saklandı. Kedi ise geri gelip yılanı önce yukarından izledi daha sonra üzerine atladı. Bir taşın yakınına sığınan yılan daha sonra gözlerden kayboldu.

Son Dakika | Yolda bulduğu 1 metrelik yılanı ağzına alıp götüren kedi pes dedirtti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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