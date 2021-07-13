Son dakika: Yolcu otobüsündeki uyuşturucu ticaretini polis engelledi
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Son dakika: Yolcu otobüsündeki uyuşturucu ticaretini polis engelledi

Son dakika: Yolcu otobüsündeki uyuşturucu ticaretini polis engelledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, durdurulan otobüsteki bir kadının çantasında 967 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, durdurulan otobüsteki bir kadının çantasında 967 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda, yolcu otobüsüyle bir şahsın uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan bir kadının çantasında 967 gram sentetik cannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi alacak şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise, 2 erkek şahıs, bir adet hassas terazi ve iki fişek metamfetamin maddesi ile yakalandı.

Yakalanan 3 şahıs, hakkına "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. 3 şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Makamlara sevk edilmek üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Son dakika: Yolcu otobüsündeki uyuşturucu ticaretini polis engelledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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