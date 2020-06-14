Son Dakika | Yolcu otobüsü vince çarptı: 12 yaralı
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Son Dakika | Yolcu otobüsü vince çarptı: 12 yaralı

Son dakika güncel haberine göre ESKİŞEHİR'de yolcu otobüsünün vince çarptığı kazada, otobüs şoförü, muavin ve 10 yolcu yaralandı.

Son Dakika | Yolcu otobüsü vince çarptı: 12 yaralı
14.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:59

ESKİŞEHİR'de yolcu otobüsünün vince çarptığı kazada, otobüs şoförü, muavin ve 10 yolcu yaralandı.

Kaza, Kütahya-İnönü karayolu 18'inci kilometresinde meydana geldi. Şoför Ş.G.'nin kullandığı Kamil Koç seyahat firmasına ait 08 AAK 044 plakalı yolcu otobüsü, öndeki C.K. yönetimindeki 34 08 3006 plakalı vince çarptı. Kazada otobüs sürücüsü Ş.G. ile muavini aracın ön kısmına sıkıştı. Ayrıca otobüste bulunan 10 yolcu da hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine giden itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan otobüs şoförü Ş.G. ve yaralanan 11 kişi ambulanslarla hastanede tedavi altına alındı. Vinç sürücüsü C.K. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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