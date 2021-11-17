Son dakika! Yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel
Son dakika! Yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada

Son dakika haberler... ANKARA'da, caddede annesinin elini bırakarak yola fırlayan Fırat Coşar (6), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - ANKARA'da, caddede annesinin elini bırakarak yola fırlayan Fırat Coşar (6), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte yolun karşısına geçerken bir anda yola fırlayan Fırat Coşar'a, Hasan R. (71) yönetimindeki 06 FE 4343 plakalı otomobil çarptı. Çoşar yaralanırken, otomobil sürücüsü ile çevredekiler yaralı çocuğun yardımına koştu. Fırat Coşar, otomobille hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Sürücü Hasan R. ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hasan R., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza anı cadde üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Fırat Çoşar'ın yolun karşısına geçerken refüjden yola fırladığı, bu sırada otomobilin çarptığı yer aldı. Kazanın ardından yaşanan panik ve yaralı çocuğun otomobille hastaneye götürülmesi de kameraya yansıdı.


Son dakika! Yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada

Son dakika! Yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada

Son dakika haberleri... 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

 Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

 Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar

Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title